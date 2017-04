8ID celebrates the 120th Philippine Army Anniversary By DPAO, 8ID PA

March 23, 2017 CAMP LUKBAN, Catbalogan City – The 8th Infantry (Stormtroopers) Division, Philippine Army celebrates the 120th Philippine Army Founding Anniversary at Openiano Field on March 22, 2017. The celebration started with a flag raising ceremony and followed by re-affirmation of oath of allegiance and reading of anniversary message by the Commanding General, Philippine Army which was delivered by Brig. Gen. Cesar M Idio, Assistant Division Commander of 8ID. Brig. Gen. Idio quoted, “Kabayanihan, kagitingan, at kahusayan sa paglilingkod – mga katangiang nagsilbing mga haligi ng kadakilaan ng Hukbong Katihan sa nagdaang labindalawang dekada. Ang mga katangiang ito ang siya ring pinagkukunan natin ng lakas upang higit pang mapagbuti ang ating paglilingkod para sa bayan. Patuloy din nating gawing inspirasyon ang ating mga ninuno at mga kasamahang nag-alay ng kanilang buhay sa pagtupad ng tungkulin. “Kung kaya’t sa ating pagsasariwa ng ating pangako ng katapatan sa ating bandila, sama-sama nating pagtibaying muli ang paninindigang paglilingkuran ang sambayanan, ipagtanggol ang bansa, at dalhin ang ating bayan tungo sa isang mapayapa at masaganang kinabukasan.”